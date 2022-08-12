Korkuteli’de 79 hafız için Hafızlık İcazet Merasim yapıldı

Korkuteli İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 79 hafız için Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi.

Korkuteli Seyir Park amfi tiyatro salonunda gerçekleşen programda ilk olarak İl Müftülüğü Musiki Korosu tarafından musiki dinletisi gerçekleştirdi. Dinletinin ardından alanın dolmasıyla program Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Dünya 1. Ahmet Karalı’nın Kur’an tilaveti ile başladı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, " Ortalama bin 20 hafız bu ilçeden yetişiyor. Bu çok büyük bir rakam. Baktığımız zaman Kepez gibi, Muratpaşa gibi, Alanya gibi ilçelerin yanında daha az sayıda hafız yetiştiriyoruz ama nüfusa oranla baktığımızda Korkuteli , Antalya’nın en çok hafız yetiştiren bir ilçesi konumunda. Korkuteli’nde 2 tane kuran kursu var. Merkez Yatılı Erkek Kur’an Kursu ve Dürdane Önal Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu. Şuan kurslarımız dolu, yer yok. 93 Merkez Yatılı Erkek Kur’an Kursumuzda kayıtlı, 60 Dürdane Önal Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursunda kayıtlı. Eğitim tüm hızıyla devam ediyor. Bu sayıların arttırılması için çalışmalarımız sürüyor. 79 hafız az değil. 3 yıl içinde yetişen hafızlarımız bunlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

"Emeklerinin karşılığını aldılar"

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçıkaya, "Hafızlarımız çok zorlandı. Yazın sıcağında kışın soğuğunda gecenin en koyu karanlığında seherin aydınlığında oturdukları yerden salına salına çok emek verdiler. Emeklerinin karşılığını gördüler. Bugünkü tabloya imrenenler var. Rabbim imrenen anne babalarımıza da yavrularının hafızlığı görebilmeyi nasip eylesin inşallah.” İfadelerini kullandı.

Geceye konuşmacı olarak katılan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Pişgin’nin gerçekleştirdiği “Her Hafız Bir Muhafız” konulu konferansı serin havaya rağmen alanı dolduran yüzlerce Korkutelili dikkatle dinledi.

Program Antalya Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Kemal Önder’in yaptığı duanın ardından sona erdi.