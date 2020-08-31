banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!

Korkuteli Seyirpark hizmete girdi

ANTALYA'DA KORKUTELİ BELEDİYESİ TARAFINDAN PROJELENDİRİLEN VE 103 GÜNDE TAMAMLANAN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 3 PARKINDAN BİRİSİ OLAN KORKUTELİ SEYİRPARK TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

ANTALYA 31.08.2020, 12:58
1
Korkuteli Seyirpark hizmete girdi

Antalya’da Korkuteli Belediyesi tarafından projelendirilen ve 103 günde tamamlanan Türkiye’nin en büyük 3 parkından birisi olan Korkuteli Seyirpark törenle hizmete açıldı.

’Herkes burada ya sen neredesin?’ sloganıyla 7’den 77’ye herkese hitap eden Seyirpark Projesi için açılış töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ak Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hilmi Durgun ve protokol üyeleri katıldı. Açılış öncesinde Başkan İşlek, Vali Ersin Yazıcı ve beraberindeki misafirlere Seyirpark içinde yer alan alanları tek tek anlatarak, gezdirdi.

457 bin metrekare alan üzerine kurulan Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin ise üçüncü büyük sosyal yaşam ve eğlence merkezi Seyirpark, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı’nın duası eşliğinde kurdelesi kesilerek açıldı.

"İlk göz ağrısı parkımız oldu"

Görevi devralalı 17 ay olduğunu kaydeden Başkan İşlek, "Biz mazbatamızı aldıktan sonra ’hemen bir park yapalım’ dedik. Karşıyaka Mahallesinde 10,5 dönümlük parkımızı 6 günde bitirdik. Bu park ilk göz ağrı parkımız oldu. Seçim öncesi söz verdiğimiz üzere 29 günde yüzme havuzunu, spa merkezi ve hamamı hizmete sunduk ve şuana kadar da 2 bin 700 çocuk burada yüzmeyi öğrendi. Büyükşehir yasasından dolayı kapanan beldelerimizi hizmete açtık. Akabinde Cumhureli projemizi hayata geçirdik. Kadınlarımız için Altuncan Hatun Kadın Merkezini 35 günde ilçeye kazandırdık. 99 gün gibi biz sürede ilçe merkezinde Kanal Korkuteli projemizi hayata geçirdik ve 7’den 70’şe herkesin hizmetine sunduk. Hayvancılığın başkenti olarak bilinen Korkuteli’nde 100 günde hayvan pazarı ve Borsasını ilçeye kazandırdık. Gençlerimiz için barajaltında 13 günde evlilik parkını hizmete sunduk. Ve seyirpark 103 günde tamamlanan Türkiye’nin en büyük 3 parkından birisi olan Korkuteli Seyir park ilçeye kazandırdık. Ankara’da, İstanbul’da İzmir’de, çocuklarımızın, gençlerimizim yaşlılarımızın kullandığı her ne varsa artık bunları ilçemize kazandıracağız. Son dakika müjdesi de vermek istiyorum. Buraya gelmeden 2 saat önce bakanımız aradı ve Arasta projemizin kentsel dönüşüm imzası bitti" dedi.

"Korkuteli önderlik yapacak"

Parkın faaliyete geçmesinde emeği geçen ekibe teşekkürlerini sunan Vali Ersin Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirler kendi ismi ile öne çıkıp, marka olmaya gayret ediyor. Bunu da başaran birçok şehirde var dünyada. Bunu şehir olabilmek, Antalya olarak dünya şehri olabilmek, dünya markası olabilmek bizim için çok zor değil. Hele hele böyle başkanlar varken hiç zor değil. Çünkü Antalya İstanbul’dan sonra Dünya’da en çok bilinen Türkiye Cumhuriyetinin Turizm şehri. Bu güzel şehir, Bu turizmin başkentini dünyada tanınır bilinir şehir haline getirmemiz için bu şehirde yaşayan insanları, bu şehre gelecek insanlar deniz güneşin dışında başka aktivitelerde bulunabileceğini, tüm sosyal, kültürel spor aktiviteleri giderebileceğini, şehrin yolundan yeşil alanından kişi başına düşen yeşil alanından bir çok aktivitesinden dünya sıralamasında üst sıralara çıkabilecek alt yapı donanımlara ihtiyacı var. Görülüyor ki Korkuteli Antalya’nın bu marka şehir olma yolculuğunda önderlik yapacak gibi duruyor. Ben bu örnek projeleri hayata geçiren çok hızlı bir şekilde hayat geçiren başkanımızı tebrik ediyorum”

Seyirpark’ın içerisinde seyir terası, 1.200 kişilik anfi tiyatro, gerçek savaş alanlı paintball sahası, survavior parkuru, macera ve oyun parkı, Antalya’nın en iyi ve en büyük gokart pisti, karavan kamp alanı, çadır Kamp alanı, 2.500 metrekare padok alanlı at çiftliği, ATV ve UTV safarileri, kahvaltı Alanları, 3.200 kişilik mesire ve piknik alanı, trekking (yürüyüş) yolları yer alıyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25