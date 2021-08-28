Korkuteli Sanayii Sitesinde Hasan Ekinci dönemi

Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Hasan Ekinci ve Şaban Özkan’ın yarıştığı kurulda Hasan Ekinci 119 oy alarak Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin yeni başkanı oldu. Diğer aday Şaban Özkan 77 oy aldı.

Yeni yönetim kurulu Hasan Ekinci, İrfan Uysal, Osman Yüce, Ali Koyuncuoğlu, Ali Erkuş, Erol Yıldız, Hayrettin Özcan’dan oluştu.

Seçimi kazanan Hasan Ekinci, diğer aday Şaban Özkan’a sarılarak birlik beraberlik mesajı verdi.

Seçime gelerek desteleyen ve desteklemeyen tüm üyelere teşekkür eden Hasan Ekinci, 25 yıllık esnaflık tecrübesi ile ekip arkadaşları ile birlikte yola çıktıklarını ve esnaflara hizmet etmek için var gücü ile çalışacaklarını söyledi.