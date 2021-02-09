Korkuteli Sanayi Sitesine 29 yeni kamera

Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi alanına 29 adet kamera taktırdı. 360 derece hareket kabiliyetli olan ve tamamı gece görüşlü 29 kamera, sanayi sitesi içerisinde belirlenen ve kör nokta diye tabir edilen bölgelere yerleştirildi. Sanayi 24 saat ana merkezden ve uydudan izlenecek.

Kooperatif başkanı Lütfi Yapıcı, “Korkuteli mahallelerine kurulan kamera sistemi şirketi ile görüşerek Sanayi Sitesinin içerisinde belirlenen ve kör nokta diye tabir edilen bölgelere 29 adet kamera yerleştirildi. Teknolojik yatırımları önemsiyor ve çağın getirdiği ihtiyaçlara ayak uydurmanın gerekli olduğuna inanıyoruz” dedi.