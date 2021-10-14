Korkuteli MYO’ya yeni müdür atandı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Korkuteli Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne, öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zanbak atandı.

2016 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Faik Ardahan’ın görevinden istifa etmesiyle yerine Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zanbak atandı. Doç. Dr. Mehmet Zanbak, dün görevine başladı. Zanbak, 16 yıldır eğitimin içinde olduğunu ve Korkuteli’nde farklı bölümlerin açılması için gerekli çalışmalar yapacağını ifade etti.