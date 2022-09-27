Korkuteli MYO’da Elektronik Haberleşme Laboratuvarı açıldı

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu’nda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) desteği ile hayata geçen Elektronik Haberleşme Laboratuvarı açıldı. Açılış törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, ATSO Başkanı Davut Çetin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Korkuteli MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak, müdür yardımcıları Öğr. Gör. Nermin Bilek ve Öğr. Gör. Dr. Sema Dirgen Öz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Her şey kaliteli bir eğitim için”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite ve şehir iş birliğinin güzel bir örneği olan ATSO Elektronik Haberleşme Laboratuvarının açılışı için bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Özkan, “Üniversitemizin 12 meslek yüksekokulundan bir tanesinde beraberiz. Çok güzide bölümleri var. Meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencilerimize sektörün ihtiyacı var ki hakikaten MYO’lar çok kıymetli ve çok da kaliteli olmaları gerekiyor. Bu da nasıl olacak tabi ki alt yapılarının bu laboratuvarlarla desteklenmesiyle olacak. Başkanımız söyledi; ‘her şeyi devletten beklememek gerekiyor’ diye. Samsun Valimiz ile de görüşürken konu konuyu açtı. Gaziantep, Kayseri ve Malatya’daki iş adamlarının ne kadar ciddi hayırlar yaptığını ve yarıştığını söyledi. Ben bunları görmek istiyorum Antalya’da. Var ama yetmez bir sürü turizmcimiz var, bir sürü sanayicimiz var. Almadan vermek Allah’a mahsus. Bizim aldığımızı şehre vermemiz gerekiyor.” dedi.

“MYO’ların ilçelere önemli katkısı var”

Meslek yüksekokullarının istihdam imkanının genişliğine değinen Rektör Özkan, “Bunun için nitelikli bir eğitim çok önemli. Açılışını yaptığımız laboratuvar sayesinde öğrencilerimiz çok daha güzel, kaliteli bir eğitim alacaklar inşallah. Laboratuvarın açılışında desteği olan ATSO Başkanımız Davut Çetin’e ve üyelerine teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri hakikaten çok önemsiyorum üniversitenin şehir ile iş birliğini. Biz hep merkezi konuşuyoruz ama ilçelerde çok kıymetli. İlçelerde bulunan MYO’larımızın ekonomiye ve istihdama katkısı çok önemli. Öğrencilerimiz de ilçelerimizde sosyal hayata katkıda bulunuyorlar. Laboratuvar açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz için elimizi taşın altına koymalıyız”

ATSO Başkanı Davut Çetin, yedi yıllık görev süresi boyunca Antalya’ya hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek memleketi olan Korkuteli’ne pozitif ayrımcılıkta bulunduğunu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile üniversite-şehir iş birliği içerisinde birçok projede bir arada olduklarını söyleyen Çetin, “Elektronik ve Otomasyon bölümünde 105 öğrencimiz var ama burada haberleşme alanında çocukların öğrenebileceği bir laboratuvar olmaması üzerine böyle bir laboratuvarı kurma kararı aldık. Bütçelerde pandemiden dolayı sıkıntı vardı ama bütün imkanlarımızı zorlayarak laboratuvarın tamamını alalım dedik. İki parça halindeydi burası. Yüzde 30-35’i gelecek olan aletlerde var. Üniversiteler öğrencilerin eğitimi için her şeyi yapıyorlar ama biz iş adamları da öğrencilerimiz ve üniversitemiz için elimizi taşın altına koymalıyız. Korkuteli’ne ne kadar çok öğrenci gelirse Korkuteli’nin sosyal hayatına ve ticaret hayatına o kadar çok destek verir.” diye düşündüğünü söyledi.

8 programda eğitim devam ediyor

Korkuteli MYO’da toplam altı bölüm yer aldığını ve bu bölümlerde 8 program olduğunu söyleyen Müdür Doç. Dr. Mehmet Zanbak ise “Yeni eğitim öğretim döneminde Yüksekokulumuzda 382 aktif kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. 32 öğretim elemanı ve 18 idari personelimizle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Elektronik Haberleşme Teknoloji Programı öğrencileri için açılacak olan laboratuvarımız öğrencilerimizin eğitim hayatına ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Laboratuvarımızın açılmasında Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATSO Başkanı Davut Çetin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi. Konuşmaların ardından Rektör Özkan, ATSO Başkanı Çetin’e günün anısına plaket takdim etti. Protokol üyeleri laboratuvarı gezerek öğretim üyelerinden bilgi aldı.

Rektör Özkan Elmalı Meslek Yüksek Okulu’nu da ziyaret etti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Korkuteli programının ardından Elmalı Meslek Yüksekokulu’nu da ziyaret ederek öğretim üyeleri ve öğrencilerle sohbet etti. Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Mükerrem Oral, müdür yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Recep Balkıç, Öğr. Gör Sinan Biçer ve öğretim üyeleri tarafından karşılanan Rektör Özkan’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve Genel Sekreter Ali Evren İmre eşlik etti. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerini ileten Rektör Özkan öğretim üyeleri ile bilgi alışverişinde bulundu ve öğrenciler ile de bir süre sohbet etti. Rektör Özkan günün anısına öğretim üyeleri ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.