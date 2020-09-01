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Korkuteli ilçesinin yeni savcı ve hakimleri görevlerine başladı
HAKİM BARIŞ YALÇIN, (ADEM DURMAZ-ANTALYA-İHA)
ANTALYA 01.09.2020, 14:01
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HSYK kararnamesiyle Korkuteli Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı ile 5 hakim göreve başladı.
Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tolga Kınacı, Hakimler Ahmet Keleş, Özge Çataklı Keleş, Funda Nuray Uysal, Barış Yalçın, Saliha Kınacı Korkuteli adliyesinde görevlerine başladılar.
Tatvan’dan Korkuteli ilçesine tayin olan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tolga Kınacı, Korkuteli’nin 3’ncü görev yeri olduğunu söylerken Hakim Funda Nuray Uysal ve Hakim Barış Yalçın "Korkuteli bizim 2’inci görev yerimiz, 4 yıllık hakim olarak vatandaşların hizmetindeyiz” dediler. Hakim Saliha Kınacı ise Tatvan adliyesinden Korkuteli adliyesine geldigini ve Korkuteli ilçesinin 3’üncü görev yeri olduğunu söyledi.
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