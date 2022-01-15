Korkuteli ilçesinde ekmek ve simit 3 TL oldu

Korkuteli ilçesinde 2,5 TL’den satılan 210 gram ekmek fiyatı 3 TL’ye yükseldi. Resmi olarak açıklanan zam kararı, fırıncılar tarafından sabah saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu.

Korkuteli’nde ekmek fiyatlarına zam geldi. Geçtiğimiz aylarda 210 gram ekmek fiyatı 2,5 TL olmuştu. Bu zam kararından 2 ay sonra ekmeğe 50 kuruş daha zam geldi. Sabah saatleri itibariyle fırında 210 gram ekmek ve Simit 3 TL’ye satılmaya başlandı.

Fırıncılar un fiyatlarının yükselmesinden dolayı ortak alınan karar sonrası ekmek ve simit fiyatlarında artışa gidildiğini söyledi.