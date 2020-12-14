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Korkuteli Emniyet Müdürlüğüne Uğur Gülcü Atandı
Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman’ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğüne Aksu Emniyet Müdürü Uğur Gülcü atandı. Gülcü, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başladı.
ANTALYA 14.12.2020, 17:17
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