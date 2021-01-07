Korkuteli elektriğini güneşten alacak

Korkuteli’nin Bozova Mahallesi’nde 0,990 MW gücünde Güneş Enerji Santrali kuruldu. Yıllık 550 konutun elektrik enerjisini karşılayabilecek kapasitede olan proje, elektrik üretimine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Bozova Mahallesi 264 ada 1 parselde Güneş Enerji Santrali kurdu. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (ASAT) hayata geçirilen 0,990 MW gücünde lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES), TEDAŞ nezdinde kabul işlemleri yapılarak işletmeye alındı. Bozova GES yaklaşık 550 konutun bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Yılda 1,5 milyon lira katkı sağlayacak

Tesis gücü 0,990 MW olan GES-1 Projesi yıllık 1 milyon 850 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirerek, Büyükşehir Belediyesine 1 yılda 1 milyon 555 bin TL’lik ekonomik katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin doğa ve çevreyi koruyan yatırımı Bozova GES Projesi, yılda yaklaşık 990 ton CO2 (Karbondioksit) salınımını engelliyor. Bu da yılda yaklaşık 90 bin adet ağacın karbondioksit emilimine denk geliyor.

Üç GS projesi daha

Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir, tükenmeyen bir enerji kaynağı ve doğa dostu GES Projelerine devam edecek. Korkuteli Bozova Mahallesi’nde aynı parsel içerisinde; her biri 0.990 MW kapasiteli üç ayrı GES projesinin daha hayata geçirilmesi planlanıyor.