-Korkuteli Devlet Hastanesine 3 yeni doktor atandı

Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Plastik Cerrahı Dr. Cemile Hacer Özcan, göz doktoru Dr. Demet İyidoğan ve psikiyatri doktoru Uzman Dr. Ertuğ Berberoğlu görevlerine başladı.

Korkuteli Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan 3 yeni doktor görevlerine başladı. Geçtiğimiz günlerde Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Plastik cerrahı Dr. Cemile Hacer Özcan, Göz doktoru Dr. Demet İyidoğan ve Psikiyatri doktoru Uzman Dr. Ertuğ Berberoğlu görevlerine başladı.

Göz doktoru Dr. Demet İyidoğan, "İlk ve orta öğretim ile lise eğitimimi Alanya’da tamamladım. 2008-2014 yılları arasında Konya Meram Tıp Fakültesi’ni dönem 2’nciliği ile bitirdim. 2014-2019 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göz Hastalıkları ihtisasımı tamamladım. 2019-2021 yılları arasında Midyat Devlet Hastanesi’nde aktif görev yaptım. Son olarak ta Korkuteli Devlet Hastanesi’nde aktif olarak çalışmaya başladım” dedi.

Plastik cerrahı Dr. Cemile Hacer Özcan ise, “İlk orta lise eğitimimi Antalya’da tamamladım. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip plastik ve rekonstruktif cerrahi uzmanlık eğitimimi tamamladım, mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra Manavgat devlet hastanesinde göreve başladım. Daha sonra Korkuteli Devlet hastanesine atamam yapıldı. Korkuteli devlet hastanesinde hizmet vermekteyim” diye konuştu.

Psikiyatri doktoru Uzman Dr. Ertuğ Berberoğlu ise, "İlk ve orta eğitimini Kocaeli’nde tamamladım ve 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesinden mezun oldum. Son olarak Korkuteli Devlet hastanesine atandım” ifadelerini kullandı.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, ataması yapılan 3 yeni doktorun ataması ile birlikte hastanenin kadrosunun arttığını söyleyerek, "İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz. En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla ihtiyacı olan herkese hasta ile çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar ve sağlık personeli tarafından doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.