Korkuteli-Bucak karayolunda yoğun sis etkili oldu

Korkuteli-Bucak karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.

Özellikle Korkuteli-Bucak yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sürücüler seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Yolda Jandarma trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.