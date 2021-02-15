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-Korkuteli Belediyespor, Deplasmanda Set Vermedi; 3-0
Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Aksaray spor salonunda karşılaştığı Kuzeyboru Aksaray MTAL’e set vermedi. 3-0
ANTALYA 15.02.2021, 13:05
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Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Aksaray spor salonunda karşılaştığı Kuzeyboru Aksaray MTAL’e set vermedi. 3-0
Aksaray spor salonunda oynanan karşılaşmada, Korkuteli Belediyespor, Aksaray spor salonunda karşılaştığı Kuzeyboru Aksaray MTAL’İ, 15-25, 14-25,16-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti.Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 13 maç sonunda 30 puan ile zirve mücadelesini sürdürürken, Kuzeyboru Aksaray MTAL 7 puanda kaldı.