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Korkuteli Beğiş-Avdan grup yolunda bakım onarım
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KORKUTELİ İLÇESİNE BAĞLI BEĞİŞ VE AVDAN MAHALLELERİ GRUP YOLUNDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPIYOR.
ANTALYA 27.08.2020, 13:20
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş ve Avdan mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş ve Avdan mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş ve Avdan mahalleleri grup yolunun zamanla deforme olan bölümlerinde yaptığı çalışma ile yolu daha güvenli hale getiriyor.
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