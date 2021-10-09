Korkoop’ta Kadın Girişimciler Durağı hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP), Korkuteli İmrahor mahallesindeki Kadın Girişimciler Durağı üretim paketleme tesisi faaliyete başladı. Tesiste, ‘Anne eli lezzeti’ ile kahvaltı hizmeti de veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla uygulayıcısı olduğu BAKA destekli ’Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar’ projesi yeni mekanına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi KORKOOP üyesi kadınlar, Korkuteli İmrahor mahallesinde ‘Kadın Girişimciler Durağı’ ismini verdikleri tesiste hizmet vermeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından eski okul binasının kuru gıda üretim ve paketleme tesisi olarak düzenlendi. KORKOOP üyesi kadınlar tarafından yapılan ürünler burada sergilenmeye ve stoklanmaya başladı.

Yörük çadırında kahvaltı

KORKOOP üyesi kadınların ‘Anne eli lezzeti’ ile ürettiği kahvaltı alana kurulan Yörük çadırında sunuluyor. Korkutelili kadınların kendi ürettiği reçeller, zeytin ‘Kadın Girişimciler Durağı’ndaki hobi bahçesinde üretilen domates ve biberler, yumurta, patates kızartması, peynir, acuka, menemen, yeşillik ve tereyağlı bazlamadan oluşan menünün yanında sınırsız çay ikramı yapılıyor. Kahvaltıda verilen ürünlerin neredeyse tamamı KORKOOP üyesi kadınlar tarafından üretiliyor.

Satış mağazasında doğal ürünler

Kadın Girişimciler Durağı’ndaki satış mağazasında birçok reçel çeşidi, salça, turşu, tarhana, baharat çeşitleri, un, salamura yaprak, pekmez çeşitleri, bal, erişte, bakliyat, kurutulmuş meyve çeşitleri gibi kooperatif üyesi kadınların el emeği ürünlerinin satışı yapılıyor. Ayrıca Kepez’deki Antalya Toptancı Hal içindeki eski aşevi binasını kadınlar için Doğal Ürünler Üretim Tesisi’ne dönüştürüyor. Tadilat çalışmaları sona gelen tesiste reçel, erişte ve salça gibi ürünler kadınlar tarafından sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilerek, paketlenecek ve üreticinin beğenisine sunulacak. Tesiste çalışacak kadınların çocuklarına da hizmet verecek olan kreş kurulumu ise hızla devam ediyor.

“Kısa sürede çok yol kat ettik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonluğu ile yürütülen; Antalya Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu ’Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi’ kapsamında kısa sürede çok yol kat ettiklerini söyleyen S.S. Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) Başkanı Dudu Kocabaş, “Daha önce belediyeden sosyal yardım desteği alan, hiçbir ekonomik gücü ve mesleği olmayan kadınlar artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Tesislerimiz arttıkça çalışan kadın sayımız da artacaktır” dedi.

KORKOOP’LU kadınlardan teşekkür

Kadınların üretime katılması ve emeklerinin kazanca dönüştürülmesi için geliştirilen proje bünyesinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen KORKOOP üyesi kadınlar, kendilerini destekleyen Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. KORKOOP sayesinde para kazanmaya başladıklarını söyleyen kadınlar, “Ürettiğimiz ürünlerin Türkiye ve dünya çapında tanıtılmasını istiyoruz. Bunu da başaracağız. Hep birlikte çalıştık, ürettik, kazandık, çocuklarımızı okuttuk. Başkanımız Muhittin Böcek’e bize güvendiği için teşekkür ediyoruz” dedi.