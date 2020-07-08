KORİMDER’den kan bağına destek

İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’in ülke genelinde düzenlemiş olduğu “İyilik kanımızda var” kampanyasına Korkuteli İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nden (KORİMDER) destek geldi.

KORİMDER Başkanı Bekir Koca, “Bizler toplumsal farkındalık oluşturmak kan vermenin önemine vurgu yapmak, bir canı kurtarmak milli dini ve insani bir görev olduğunu hatırlatmak ve halkımızı böylesine hayati bir vazifeye dikkatlerini çekmek amacıyla üyelerimizin ve imam hatip gönüllülerinin katılımıyla kan bağışında bulunduk. özellikle üyelerimizden Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğla Anadolu İmam Hatip lisesi müdürü Ferit Sarı 27. kez kan vererek Gümüş madalya ile ödüllendirilmiştir Bizde üyemizi bu duyarlı davranışından dolayı kutlayarak ödülünü takdim ettik” dedi.