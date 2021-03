KONYSİAD Genel Kurulu’nda birlik vurgusu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (KONYSİAD) 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda, KONYSİAD yönetimiyle büyük uyum içinde çalıştıklarını, bu uyumu yeni dönemde daha da pekiştireceklerine inandığını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ile birlikte KONYSİAD 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısına katıldı. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı ile KONYSİAD üyeleri, İlhami Kaplan’ın başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Toplantıda konuşan Semih Esen, İlhami Kaplan’ın başkanlığında KONYSİAD Yönetimi Kurulu ile iki yıl süre içiresinde büyük uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Semih Esen, “Bu iki yıl içerisinde her ne yaptıysak beraberce fikir alışverişinde bulunarak yaptık. Diyalogu hiç koparmadık. Bir birimize her an ulaşabildik, bundan dolayı da ben büyük memnuniyet duyuyorum. Arkadaşlığımızı dostluğumuzu geliştirecek pek çok paylaşım da bulunduk. Bu bakımdan da Konyaaltı’nda siz iş insanlarıyla beraber çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Sayın Başkanımız İlhami Kaplan bu pandemi döneminde bizimle birebir muhatap oldu. Ekibiyle beraber aldıkları kararların bize yansıyan kısmı, tamamen yardım ve sosyal dayanışma yönüyleydi. KONYSİAD üyeleri bir çok kez gıda dağıtma faaliyetleri yürüttü. Çok büyük sayıda ki gıda paketini buradaki ihtiyaç sahiplerine iletti. Ben Konyaaltı’ndaki hemşehrilerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Bunun dışında Konyaaltı Belediyesi olarak bizim yaptığımız yardım kampanyalarında da muhakkak bir payınız, bir katkınız oldu. Bu nedenle de şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Umarım KONYSİAD sonsuza değin böyle devam edecek. Ve eminim ki gün geçtikçe daha da güçlenecek. KONYİSAD 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısı sizlere ve ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ise konuşmasında Konyaaltı Belediyesi ve buradaki gerek iş insanları gerek ise diğer sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalıştıklarına dikkat çekti. Kamil Köten, seçimlerin Dernek üyesi iş insanlarına ve Konyaaltı halkına hayırlı olmasını diledi.