Konyalılar, ’Geleneksel Bamya Çorbası Buluşmasın’da bir araya geldi

Konyalılar Derneği’nin ‘Geleneksel Bamya Çorbası Buluşması’, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongre Merkezi’nin ana fuar alanında Konyalılar Dernek Başkanı Süleyman Üre ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de katıldı. Antalya’da yaşayan çocuk, genç, yaşlı tüm Konyalıların buluşma noktası olan etkinlikte konuşan Başkan Hakan Tütüncü, günün ilk ışıklarıyla, bir tas bamya çorbası kaşıklamanın çok anlamlı olduğunu söyledi. Geleneksel Bamya Çorbası Buluşmasının yapıldığı Antalya’nın en büyük kongre ve fuar merkezi olan Mimar Sinan Kongre Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, 29 bin 500 metre kare kapalı alana sahip olan kongre merkezinde 11 ayrı salon ve değişik etkinliklerin yapılabileceği fuayelerin olduğunu bildirdi.

“Hemşehri derneklerini çok önemsiyoruz”

Hemşehri derneklerinin kalplerinde çok farklı bir yeri olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Hemşehri derneklerine çok önem veriyoruz. Hemşehri dernekleri aslında kalplerimizin birbirine yakınlaşmasını sağlıyor. Evet, bugün burası Konyalılar Derneğinin bir etkinliği ama burada sadece Konyalılar yok. Az evvel misafirlerimizi karşılarken Anadolu’nun farklı illerinden, farklı derneklerin temsilcilerini de burada gördüm. Siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri buralarda oluyorlar. Cemiyet hayatında yer alan çok değişik hemşehrilerimiz, cemiyet hayatının değerli kahramanları bizlerle birlikte oluyorlar. İşte bunlar başlı başına bir kazançtır” dedi.

“Antalya’da 400 den fazla antik kent”

Toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Toplumun kucaklaşması, sevginin derinleşmesi, kardeşlik duygularının yücelmesi için biz ne yapıyoruz? 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 98. Yaşını kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi hep birlikte defalarca rahmetle, minnetle yad ettik. Onlar bize bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bıraktılar. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadar özel bir stratejik öneme sahip kara parçasıyla kurulmuş ki, buradan ne medeniyetler gelmiş geçmiş. Antalya’nın neresine bakarsak bakalım bir antik kent görürüz. Sınırları içerisinde 400’den fazla antik şehir var. Sınırları içinde Dünya’da 400 den fazla antik kenti barındıran tek şehir Antalya’dır. Nice medeniyetleri buralardan gelip, geçtiğini, nice kahramanların bu topraklara ayak bastığını görüyoruz. Görüyoruz ki, bu topraklar pek çok medeniyetin, kavmin sahip olmak istediği topraklar. Ne mutlu ki bizlere kahraman ecdadımız canını dişine takarak, kanını ay yıldızlı bayrağımızın rengine katarak bizim hür ve bağımsız yaşayabileceğimiz bir milli mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyetini kurmuş. Bu topraklar kolay kolay vatan kılınmadı. İstiklal mücadelesi kolay kazanılmadı. Bana göre İstiklal mücadelesi, milli mücadele, kurtuluş savaşı bütün cepheleriyle birlikte yer yüzünün en büyük destanlarından birisidir. En büyük kahramanlık örneklerinden birisidir. Geride kalan bizlere de düşen en büyük görev sevgiyle birbirimize sarılmak, birbirimizi kucaklamak “diye konuştu.

“Birbirimizi sevgiyle kucaklamalıyız”

Hz. Mevlana’nın bir hikayesini anlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Tütüncü, “Kalpleri birbirine yakınlaştırmak, herkesi sevgiyle saygıyla kucaklamak ya da herkesin birbirini sevginin ve saygının ortamına davet etmesi. Bunlar çok kıymetli şeyler. Biz zaman zaman bu toplantıları yapıyoruz. Ama bu toplantıların özünde temelinde bu var” dedi.