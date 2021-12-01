Konyaaltı’nın tüm cadde ve sokakları dijital harita ile görüntülenecek

Antalya Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelindeki bütün cadde ve sokakların 360 derecelik panoramik görüntüsü ile ilçenin dijital haritasını oluşturuyor.

Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçe sınırlarındaki cadde ve sokaklar, 360 dereceli koordinatlı cihaz kullanılarak kayıt altına alınıyor. İlçe sınırlarındaki toplam 360 kilometrelik cadde ve sokak, bu yöntemle kent bilgi sistemi ile ilişkilendirilecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu görüntülerin şehir planlama, numarataj, kaçak yapılaşma, kent bilgi sistemi, kentsel tasarım, ulaşım hizmetleri, acil durum yönetimi gibi belediye hizmetlerinde kullanılacağını kaydetti.

“Kaçak yapı tespiti kolaylaşacak”

Esen, görüntülerin web tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında da yayınlanacağını aktardı. Başkan Esen, “Çalışmanın tamamlanmasının ardından hemşerilerimiz web sitemiz üzerinden kent rehberi bölümüne girerek ilçenin tüm cadde ve sokaklarının güncel halini panoramik olarak görüntüleyebilecek. Elde edilecek verilerle kaçak yapıların tespiti daha da kolay olacak. Yine bu yöntemle kaldırımların durumu ve genişlikleri rahatlıkla hesap edilebilecek. Teknolojinin vatandaşımıza yararına olan her yönünü belediyemizde kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.