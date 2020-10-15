Konyaaltı’nın kadın muhtarları iş başında

Konyaaltı’nın 39 mahallesinde 3 kadın muhtar görevlerini büyük bir başarıyla sürdürüyor. Muhtarların bu süreçte en büyük destekçisi ise Konyaaltı Belediyesi oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konyaaltı sınırlarına yer alan 39 mahallede 3 kadın muhtar seçildi. Öğretmenevleri, Uluç ve Gürsu mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, muhtarlık tercihlerini 3 kadından yana kullandı. Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Sarı, Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt ve Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, mahallelerini gururla temsil ediyor. Kadın muhtarlar her sabah görevlerine büyük bir aşkla başlayarak, mahallelerinin sorunlarının çözümü noktasında çalışıyor. Konyaaltı Belediyesi ile de sıkı ilişki içinde olan muhtarlar, diğer mahallelerin erkek muhtarlarıyla uyum içinde çalışıyor.

"Belediyemizden memnunuz"

Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Sarı, mahallesinde yaşayan vatandaşların kadın muhtarları olduğu için kendisiyle gurur duyduklarını söyledi. Mahallesini temsilen kamu kurumları ile iyi diyalogları olduğunu belirten Sarı, “Özellikle Konyaaltı Belediyesi ile iletişimiz çok iyi. Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz ile whatsapp grubumuz var. Birimlerimize anında ulaşabiliyoruz. Vatandaş bizlere gece yarısı bile mesaj atabiliyor. Biz de hangi saat olursa olsun Konyaaltı ve Büyükşehir Belediyemize rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen, muhtarlarımıza çok önem veriyor. Kaldırımdan bir taş oynasa bile hemen yapılıyor. Belediyemizden çok memnunuz” dedi.

"Bir telefonla sorunu çözüyoruz"

Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt ise kadın muhtarların sahada canla başla çalıştığını ve rüştlerini ispat ettiklerini dile getirdi. Özellikle pandemi döneminde çok güzel işler yaptıklarını belirten Bozkurt, mahallelinin gönül rahatlığı ile tüm sorunlarını kendilerine anlattığını kaydetti. Bozkurt, “Bizi, evin bir bireyi olarak görüyorlar. Muhtarlık icra makamı değil. Vatandaş ile kurumlar arasında köprüyüz. Kurumlar ile güzel diyaloglar var. Mahallenin sorunlarını yanı sıra, sosyal anlamda da sıkıntılı konularda koordinasyonu sağlıyoruz. Telefonla veya birebir görüşerek sorunları çözebiliyoruz. Konyaaltı Belediyesi’ndeki Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile sorunlar çok daha çabuk çözülüyor” diye konuştu.

"Yalnız bırakılmadık"

Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday ise tüm kurumlarla görüştüklerini söyledi. Nasıl bir mahalle istediklerini yöneticilere anlattıklarını dile getiren Saday, şöyle konuştu: “Bizlere iletilen sorunları ilgili yerlere göndererek takibini sağlıyoruz. Bu aşamada Konyaaltı Belediyemizin desteği çok güzeldi. Belediyemiz özellikle pandemi döneminde bizi hiç yalnız bırakmadı. Belediyemiz yaraların sarılmasında önemli bir rol oynadı. Büyükşehir Belediyemize ve Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte zor olanı başardılar. ”