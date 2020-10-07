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Konyaaltı’ndan yayla yollarına asfalt çalışması

KONYAALTI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SİNAN DEĞİRMENİ-SAKLIKENT YOLUNU SATİH ASFALT İLE KAPLADI.

ANTALYA 07.10.2020, 12:10
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Konyaaltı’ndan yayla yollarına asfalt çalışması

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sinan Değirmeni-Saklıkent yolunu satih asfalt ile kapladı. Konyaaltı Belediyesi, yayla yollarında asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Geyikbayırı, Sinan Değirmeni-Saklıkent yayla yolunun altyapısını tamamladı. Yağmur suyu kanallarına büzler yerleştirilerek, yol kenarları düzeltildi. Altyapının tamamlanmasıyla yol, satih asfalt ile kaplandı. Geyikbayırı, Sinan Değirmeni-Saklıkent yolunu yaz aylarında yaylacılar, kış aylarında ise kayak meraklıları sık kullanıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nda yeni yol açma ve asfalt çalışmalarını, ilçenin tüm noktalarında yaptıklarını söyledi. Esen, “Bu bölgemiz hem yaz hem kış aylarında çok kullanıyor. Plan ve program doğrultusunda asfalt dökülmesi gereken noktalarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli yolculuk yapması adına çalışmalarımız sürecek. Geyikbayırı-Sinan Değirmeni ve Saklıkent yolumuza yapılan asfalt yurttaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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