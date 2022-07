Konyaaltı’ndan üç oyuncuya milli davet

Hentbol U-16 Kız Milli Takımı’nın 23-31 Temmuz tarihleri arasında Adana’da yapacağı hazırlık kampı ve 1-8 Ağustos tarihleri arasında KKTC’de katılacağı turnuva aday kadrosunda Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nden üç oyuncu yer aldı.

Hentbol U-16 Kız Milli Takımı 1-8 Ağustos tarihleri arasında KKTC’de hazırlık turnuvasına katılacak. Turnuva öncesinde, 23-31 Temmuz tarihleri arasında Adana’da hazırlık kampına girecek olan aday kadro açıklandı. Kamp kadrosuna, geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası’nda final oynama başarısı göstermenin yanı sıra ligi de dördüncü sırada tamamlayan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nden biri kaleci olmak üzere üç oyuncu davet edildi. Yıldız Kelebekler’in başarılı file bekçisi Nejla Fahran, sağ kanat oyuncusu Seval Bozova ve sol oyun kurucu pozisyonunda forma giyen Sümeyye Yılmaz hazırlık kampı ve hazırlık turnuvasında milli forma altında mücadele edecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başarılı geçen bir sezonun ardından milli davet alan sporcularını tebrik ederek, kendilerini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti.

Altyapı göz dolduruyor

Süper Lig’de final oynama başarısı göstererek Avrupa Kupaları’nda mücadele etmeye hak kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’nın, altyapısı ile beraber bir bütün olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yıldız Kelebekler’in de takımdaki ablalarını aratmadığını, her an kadroda yer alacakmış gibi kendilerini hazır tuttuklarını söyledi. Sezon içerisinde birçok maçta takımda yer bulan ve oynadıkları maçlarda göz dolduran genç oyuncuların kendi kategorilerinde milli davet almalarından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Esen, “Özellikle genç oyuncularımızın ve alt yapımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Milli takımımıza ve sporcularımıza verimli bir hazırlık kampı ve başarılı bir turnuva geçirmelerini diliyorum” dedi.