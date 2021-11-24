Konyaaltı’ndan öğretmenlere moral yemeği

Konyaaltı Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen moral yemeğinde, belediye etüt merkezleri, kreşleri ve kültür-sanat branşlarında görevli öğretmenler bir araya geldi.

Konyaaltı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler onuruna Porto Bello Otel’de moral yemeği düzenledi. Kendileri için düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren eğitimciler, gecede sahne alan fasıl ekibinin ezgileri eşliğinde meslektaşlarıyla birlikte yemek yiyip sohbet etti.

“Öğretmenlerimiz çok değerli”

Geceye katılan ve öğretmenler ile yakından ilgilenen Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, öğretmenlerin yüce ve kutsal bir görev yerine getirdiklerine vurgu yaptı. Bostan, “Öğretmenlerimiz bizler için çok değerli. Ben de bir öğretmen çocuğu olarak, burada olmaktan ayrıca mutluyum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, sizlerin ve bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum’’ dedi.

Başkan Esen’den mesaj

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de, “Öğretmenler, toplumumuzun kanaat önderleridir. Sizlerin yetiştireceği nesiller, ülkenin hangi yöne gideceğini belirleyecektir. Aydın bir gelecek için sizin yayacağınız ışık çok ama çok önemlidir. Aydınlattığınız yolda hak, hukuk, adalet ve demokrasi anlayışı hiç eksik olmasın. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yaydığı ışık doğrultusunda, geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum’’ dedi.