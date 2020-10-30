Konyaaltı’ndan Görele’de puan hesabı

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda oynayacağı Görele Belediyesi maçından puanla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 6’ncı hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Görele Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak. Görele maçı hazırlıklarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi, deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek istiyor. Mavi Kelebekler, maç öncesi salonda yaptığı antrenmanda Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’nci yılını kutladı. Sporcular, antrenman öncesi Türk Bayrağı açarak, Atatürk posteri ile poz verdi. Konyaaltı Belediyespor’da oynayan yabancı oyunculara Cumhuriyet’in önemi anlatıldı. Antrenmanda oyuncuların performansı ve hırsı, başantrenörü Birol Ünsal’ı sevindirdi.

Antrenör Birol Ünsal, Görele ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Ünsal, “Takımda oyuncularımız birbirlerini daha iyi tanıdı. Kazanmak için sahada elimizden geleni göstereceğiz. Oyuncularımızın performansı her geçen gün artıyor. İyi bir oyun ile puan veya puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi-Görele Belediyesi karşılaşması 1 Kasım Pazar Günü saat 16.00’da Görele İlçe Spor Salonu’nda oynanacak.