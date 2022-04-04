Konyaaltı’ndan engelli haklarına destek protokolü

Konyaaltı Belediyesi, Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği(HEYAD) ve Yardım Et ve Mutlu Ol Derneği(YARDEM) ile AB çerçevesinde gerçekleştirilecek olan proje için iş birliği protokolü imzaladı.

Konyaaltı Belediyesi, Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği ve Yardım Et ve Mutlu Ol Derneği ile AB projeleri çerçevesinde yapılacak olan Hakkımız Var Engelime Engel Olma, Engelsiz Hayat ve Haklarınızın Farkındayız projeleri için iş birliği protokolü imzaladı. Protokolü, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Dernek Başkanı Hüseyin Ayhan ile birlikte imzaladı.

“İş birliğimiz hayırlı olsun”

İmza sonrası kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, iş birliğinin Konyaaltı Belediye Meclisi’nde yer alan bütün partilerin desteğiyle gerçekleştirildiğini kaydetti. Bostan, ‘’Bundan sonra projenin daha başarılı ve verimli olması için çalışmalara hemen başlayacağız. İş birliğimiz hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.