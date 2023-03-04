Konyaaltı’ndan deprem bölgesine yem ve saman desteği

Konyaaltı Belediyesi, deprem bölgesindeki hayvan üreticilerine yem ve saman desteğini sürdürüyor. Belediye ekipleri, tespit ettikleri kırsal bölgelerdeki noktalara yardım tırlarını ulaştırarak üreticilerin bu yöndeki ihtiyacını gideriyor.

Konyaaltı Belediyesi, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan depremzedelerin barınma, giyim ve gıda ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan da bölgedeki hayvan üreticilerine saman ve yem desteğinde bulunuluyor. Kırsal bölgede tespit ettikleri noktalara yem ve saman dolu tırları konuşlandıran ekipler, yardımları ihtiyaç sahibi üreticilere bizzat teslim ediyor. Bir ayağı sürekli afet bölgesinde olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bölgede bulunmadığı süre zarfında ekiplerinden sık sık bilgi alıyor. Aldıkları bilgi doğrultusunda afetzedelerin ihtiyaçlarını hazırlayıp bölgeye gönderdiklerini söyleyen Başkan Esen, “İmkanlarımız doğrultusunda her yurttaşlarımıza ulaşmaya her noktaya dayanışma götürmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam eden yardım kampanyasında çocukları unutulmadı. Oyuncularını depremzede çocuklara ulaştırmak isteyen minik yardımseverler, oyuncaklarını kurulara koyarak Konyaaltı Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ekipler, oyuncakları bölgedeki afetzede çocuklara ulaştırdı. Oyuncakları alan çocukların mutluluğu, gözlerine ve yüzlerindeki gülümsemeye yansıdı.