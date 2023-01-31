Konyaaltı’ndan çocuklara yarıyıl hediyesi

Antalya Konyaaltı Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla ‘Çizmeli Kedi’ adlı müzikli ve danslı çocuk oyununu çocuklarla buluşturdu.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin hazırladığı ‘Çizmeli Kedi’ adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde ilk sahnesini gerçekleştirdi. Yarıyıl tatilinde olan çocuklar ile buluşan oyun, saat 11.00 ve 14.00’te iki ayrı seansla çocuklarla buluştu. Hem velilerin hem de çocukların katılımıyla oyun, yoğun ilgi gördü. 5 yaş ve üzerindeki çocukların ücretsiz bir şekilde izleyebildiği tiyatro gösterisinde çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Oyunun sonunda Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler de çocuklara mini bir eğitim verdi.

“Çocuklar geleceğimizin teminatı”

Kültür ve sanata her zaman değer verdiklerinin altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklar için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Çocuklar bizim en büyük umudumuz, geleceğimizin teminatı. Onların yüzlerindeki sevinç her şeye bedel. Karnelerini aldıktan sonra gelişimlerini ve sosyalleşmelerini destekleyecek tiyatro gösterisini gerçekleştirmek istedik” dedi.