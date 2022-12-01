Konyaaltı’ndaki Roma Hamamı yenilenmeye hazırlanıyor

Konyaaltı Belediyesi, kültür varlığı olarak tescillenen Roma Hamamı’nda temizlik çalışmalarına başladı. Antalya Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar, yapı etrafında bulunan yaban otların ve çöplerin temizlenmesi ile sürdürüldü. Konyaaltı’nın Gürsu Mahallesinde bulunan antik yapı ile ilgili çalışmalar Antalya Müze Müdürlüğü tarafından 2009’da başlamıştı. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne tamamen çıkarılan hamam, yapılacak restorasyon çalışmalarıyla da eksi görünümüne kavuşacağı bildirildi.

"Planlama yapılacak"

Roma Hamamı’nın kentin geçmişten günümüze ayakta kalan nadir eserlerinden olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu tarihi eserlerin korunması gerektiğine vurgu yaptı. Roma Hamamı’nın, yapılacak çalışmalar sonucunda daha iyi bir görünüme kavuşacağını belirten Esen, “Bizim amacımız bu yapıyı daha fazla hasar görmekten ve yıkılmaktan kurtarmak. Çünkü kentimizin geçmişten gelen en önemli simgelerinden biridir Roma Hamamı. Bu doğrultuda antik yapı çevresinde temizlik çalışmalarına başladık. Etrafta çok fazla sarmaşık ve ot birikintisi oluştu. Bunlar temizlendikten sonra gerekli çalışmalar planlama içerisinde yapılacak” dedi.