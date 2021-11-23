Konyaaltı’ndaki muhtarlıklara bakım-onarım desteği

Konyaaltı Belediyesi, muhtarlar ile vatandaşların buluşma alanı olan muhtarlıklara bakım-onarım, genel temizlik ve büro malzemesi desteği sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi muhtarlıklarda boya, bakım-onarım ve genel temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Altınkum, Çağlarca ve Çitdibi mahallelerinin muhtarlıklarını elden geçirdi. Muhtarlıklara bakım-onarım ve temizlik ihtiyaçlarının yanında ofis malzemesi desteği de verildi.

“Muhtarlarımızın taleplerini dinliyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, muhtarların ve mahalle sakinlerinin sağlıklı bir ortamda görüşmelerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Muhtarlıkların fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek için her türlü desteği verdiklerini belirten Esen, daha çok kırsal mahallelerin bu yönde ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Esen, boya-badana, genel temizlik ve ofis eşyaları gibi muhtarlıkların temel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

“Kısa sürede yenilendi”

Çağlarca Mahalle Muhtarı Mustafa Kayrak, muhtarlık ofisinin yanında eski köy kahvesinin onarımını da belediyeden talep ettiklerini kaydetti. Müracaat sürecinden sonra hızlı bir şekilde olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Kayrak, “Belediyemiz geldi, buradaki alanın tamamının düzgün bir şekilde tadilatını gerçekleştirdi. Eski kahvemiz açılmaya hazır hale geldi. Belediye başkanımıza istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Zaten müdürlerimizle de sürekli diyalog halindeyiz” dedi.

“Mahalleli memnun”

Çitdibi Muhtarı Mahalle Muhtarı Şadi Gökay ise muhtarlık binasının onarımı için belediyeye başvurduğunu kaydetti. Muhtar Gökay, “Ekipler gelip yerinde inceleme yaptı. Atıl olan bir yeri düzenleyip bize teslim ettiler. Belediyemiz sayesinde güzel bir eser ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin tamamı binamızı beğendi. Çok da memnunlar” diye konuştu.