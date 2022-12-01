Konyaaltı’nda yılın son meclis toplantısı yapıldı

Konyaaltı Belediye Meclisi, 2022 yılının son toplantısında 16 gündem maddesini karara bağladı.

Konyaaltı Belediye Meclisi, Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı için toplandı. Belediye hizmet binası içerisinde yer alan Beydağları Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışını yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aralık ayı meclis toplantısının yılın son toplantısı olduğunu ifade ederek, gelecek yeni yıl için güzel temennilerini aktardı.

Başkan Esen, “Yeni yıl inşallah hepimize güzellikler getirsin. Sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Yeni yılda huzurlu bir şekilde bir arada olmayı diliyorum’’ dedi. Yılın son meclis toplantısında 16 gündem maddesi karara bağlanırken, 2023’ün ilk meclis toplantısının 5 Ocak Perşembe günü yapılmasına oy birliği ile karar verildi.