Konyaaltı’nda üç mahallenin trafik sorunu çözüldü

Antalya Konyaaltı Belediyesi, Uncalı Mahallesi’nde yer alan 1280 sokakta yeni bir yol çalışması yaparak vatandaşların kullanımına açtı. Mollayusuf ve Gürsu Mahallelerini birbirine bağlayan yeni yolun, ara sokaklarda oluşan araç trafiğini büyük oranda önleyeceği bildirildi.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler yerine getirilirken, Uncalı Mahallesi 1280 sokakta yeni bir yol açma çalışmasında da sona gelindi. 1280 sokak ve çevresindeki ara sokaklarda, vatandaşların özellikle ters yöne girerek ulaşabildiği noktalara daha kolay ve güvenli ulaşım sağlaması düşünülen yol çalışması bölge halkını da memnun etti. Geçtiğimiz günlerde 1280 sokakta yapılan sathi asfalt çalışması ile yol, geçici olarak araç trafiğine açıldı. Sokağın alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, sıcak asfaltla kaplanarak ilçe sakinlerinin kullanımına sunulacağı bildirildi. İlçe genelinde yeni yollar açmaya devam ettiklerini aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Ekiplerimizin gayretiyle uzun zamandır bölgenin trafiğini olumsuz yönde etkileyen bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.