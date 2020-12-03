Konyaaltı’nda semt pazarlarının günleri değişti

Konyaaltı Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili vatandaşları mağdur etmemek adına semt pazarlarına yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre hafta sonu kurulan semt pazarları, hafta içi farklı günlerde kurulacak.

Konyaaltı Belediyesi, bu hafta sonu başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşları mağdur etmemek adına ilçe geleninde semt pazarlarının günleri ile ilgili değişikliğe gitti. Buna göre ilçenin farklı noktalarında hafta sonu kurulan semt pazarları, uygulanacak sokağa çıkma kısıtlama nedeniyle hafta içi farklı günlerde kurulacak. Salgının etkilerini azaltmak adına alınan tedbirleri, ilçede büyük bir titizlikle uygulandıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bunların başında semt pazarlarıyla ilgili düzenlemelerin geldiğini söyledi. Pazar yerlerinde giriş ve çıkışların tek noktadan yapıldığını, içerdeki esnaf sayısının iki katını geçmeyecek şekilde müşteri alındığını, alınan bu müşterilerde de maske zorunluluğu aradıklarını dile getiren Semih Esen, şimdi de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili semt pazarları için yeni bir düzenleme getirdiklerini bildirdi.

Başkan Esen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gerek zabıta gerek ise temizlik ekiplerimiz sokakta görevleri başında olacak. Bununla birlikte hafta sonu ilçemizin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarının hafta içi kurulmasını kararlaştırdık. Buna göre Pazartesi günü Siteler Semt Pazarı, Salı günü Liman Semt Pazarı ile Gürsu Semt Pazarı (tekstil), Çarşamba günü Öğretmenevleri Semt Pazarı ile Gürsu Semt Pazarı (sebze), Perşembe günü Uncalı Semt Pazarı, Cuma günü ise Altınkum Semt Pazarı ile Pınarbaşı Semt Pazarı kurulacak. Pazarlarımız ile ilgili bu düzenlemeler sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiği sürece uygulanacak”