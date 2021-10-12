Konyaaltı’nda seçmeler bitti eğitim başlıyor

Yeni dönem tiyatro kursiyer seçmelerini gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, önümüzdeki hafta 6 ay sürecek eğitimlere başlıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in, ‘Sanat dolu Konyaaltı’ sloganı ile kurduğu Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, yeni dönem eğitimlerine hazırlanıyor. Kursiyer adaylarının başvurusu sonrası Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, tiyatro oyuncuları Özlem Gür Dokuyucu ve Dicle Alkan’ın yardımcılığında gerçekleştirilen seçmelerde oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra mimik, kulak, ses ve ritim becerileri de dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldı. Seçmelerden başarı ile geçen kursiyerler önümüzdeki haftadan itibaren 6 ay sürecek eğitime başlayacak.

Detaylı değerlendirme

Kursiyer adaylarını birçok değerlendirmeden geçirdiklerini ifade eden Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, tiyatro oyunculuğunun keyifli ama zor bir meslek olduğunu ifade etti. Tiyatroya gönül vermiş insanları aradıklarını söyleyen Cömert, “Tiyatroya gönül vermiş olan, içinde kalan daha önce yapamamış olan veya bunu ileride meslek olarak seçmeyi düşünen, bunu arzulayan kişilerle birlikte böyle bir tiyatro kursunda yol almaya karar verdik. Dicle Hocamız, Özlem Hocamız ve ben kursiyer adaylarımızın değerlendirmesini yapıyoruz. Onun dışında biz de mimik, rol, doğaçlama üzerinden bu değerlendirmeleri yapacağız. Bu konuda başarılı olabileceğine inandığımız kursiyerlerimizi alıp, önümüzdeki hafta sonundan itibaren 6 ay boyunca sürecek eğitimlerimize başlayacağız” dedi.