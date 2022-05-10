Konyaaltı’nda sahne gençlerin olacak

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ‘Gençlik Haftası’ çerçevesinde gençlere ‘Sahne Senin’ diyecek.

Konyaaltı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Haftası Kutlamaları çerçevesinde genç müzik gruplarını sahneye davet ediyor. Gençlik Haftası çerçevesinde Konyaaltı Belediyesi önünde kurulacak sahnede mikrofon gençlerin olacak. Ayrıca 19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde gençler dart, langırt, hentbol 7 metre atışı ve futbol penaltı atışı etkinliklerine ücretsiz katılma fırsatı bulacak.

“Gençlere davet”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ve ruhunu yaşatmak için Konyaaltı Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bu bayram gençlerimize ‘Sahne Senin’ diyoruz. 19 Mayıs Gençlik Şenliğimizde gençlerimiz çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirecek” dedi.

‘Sahne Senin’ ve 19 Mayıs Gençlik Şenliği için son başvuru tarihinin 14 Mayıs Cumartesi günü sona ereceği kaydedildi. İki etkinlik için başvuru yapmak isteyen gençler, online kayıt işlemlerini Konyaaltı Belediyesi internet sitesinden yapabilecek.