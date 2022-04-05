Konyaaltı’nda sabah sporu

Konyaaltı’nda vatandaşlar HayatPark ve Konyaaltı Sahili’nde güne sabah sporu ile başlıyor.

Konyaaltı Belediyesi , Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile HayatPark ve Konyaaltı Sahili’nde vatandaşlara, birlikte sabah sporu yapma imkanı sunuyor. Hafta içi her sabah 09.00-10.30 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan Konyaaltılılar, güne sporla başlamanın tadını çıkarıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerine HayatPark’ta yürüyüş ve egzersiz ile başlayan vatandaşlar, Salı ve Perşembe günleri ise Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş ve stretching yapıyor.

“Sağlıklı yaşam”

Sabah sporunun, kilo kaybını destekleyen, vücut direncini önemli ölçüde arttıran ve kalp sağlığını korumada etkili olan bir etkinlik olduğunu belirten Konyaaltı Belediyesi Antrenörü Selin Bakar, ‘’Daha fazla enerji, daha iyi odaklanma, daha iyi bir ruh hali ve sağlıklı bir bedene sahip olmak için sabah sporu yapıyoruz ve herkese öneriyoruz’’ dedi.

“Vatandaşlar memnun”

HayatPark’ta yapılan yürüyüş ve egzersiz sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren Şükriye Sapmaz Tınay, ‘’Bütün kadınları buraya spora davet ediyorum. Bütün insanların sporla iç içe olması güzel. Hocamız eşliğinde ve bu müthiş doğanın içinde spor yaptık, daha ne olsun’’ dedi.