Konyaaltı’nda okullar yenileniyor

Konyaaltı’nda öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda ders işleyebilmeleri için bölgedeki okullar yenileniyor. Okullarda boya, bakım-onarım ve genel temizlik çalışmaları yapılıyor.

Konyaaltı’nda okullarda boya, bakım-onarım ve genel temizlik çalışmalarına devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda boya ve bakım-onarım çalışması yürüten belediye ekipleri, sınıflarda pencereden, sıraya; okul tahtasından masaya kadar ayrıntılı temizlik yapıyor. Okul bahçesinde banklar ve çocuk oyun grupları boyanıyor. Siteler Mahallesi ve Aşağıkaraman İlkokulunda ise Atatürk büstleri yenileniyor.

Okullarda fiziki koşulları daha iyi noktaya taşıyabilmek adına Belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitim öğretim yılı içinde bölgedeki okullara desteklerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Çoğunlukla kırsal okullarda bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Başkan Semih Esen, peyzaj düzenlemesinden, boya-badana çalışmasına kadar birçok kalemde çalışma yürüttüklerini kaydetti. Son olarak Gazi Mustafa Kemal, Siteler Mahallesi ve Aşağıkaraman İlkokullarında bakım-onarım ve boya işi yaptıklarını dile getiren Başkan Esen, okul binalarının temizliğinin de sağlandığı bu çalışmalar ile öğrenci ve öğretmenlere daha güvenilir ortamlar sunduklarının da altını çizdi. Semih Esen, okullardan gelen talep üzerine bu çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.