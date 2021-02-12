Konyaaltı’nda okullar eğitime hazır

Konyaaltı Belediyesi, 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak kırsal bölgelerdeki okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine yüz yüze başlayacak olan köy okullarında dezenfekte çalışması gerçekleştirerek, okulları eğitime hazır hale getirdi. Pandemi nedeniyle Türkiye genelinde uzun süredir uzaktan eğitime devam eden okullar, kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş yapacak. Konyaaltı Belediyesi, 15 Şubat Pazartesi günü itibariyle kapılarını öğrencilere açacak köy okullarında, eğitim faaliyetlerinin daha sağlıklı bir ortamda sürmesi için tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak öğrencilerin daha hijyen bir ortamda eğitim görebilmeleri için harekete geçtiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe sınırlarında yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Eğitim faaliyetlerine her zaman destek olduklarını belirten Başkan Esen, “Okullarımız eğitime kademeli olarak başlıyor. Bu noktada ilk olarak öğrencilerimizin sağlığını düşünüyoruz. O nedenle Konyaaltı Belediyesi olarak kırsal bölgedeki okullarımızda gerekli dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Doyran İlkokulu ve Gökçam İlkokulu’nda pazartesi günü yüz yüze eğitim başlıyor. Okullarımızı dezenfekte ederek, öğrencilerimize hazırlıyoruz. Çocuklarımızın özlemle bekledikleri okullarına kavuşmasını istiyoruz. Ayrıca okullarımızdan gelen birçok talebi de karşılıyoruz” dedi.