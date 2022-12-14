Konyaaltı’nda kadınlara kanser taraması hizmeti

Konyaaltı Belediyesi, yaşları 30 ile 70 arasında değişen kadınlara meme kanseri taraması yaptırıyor.

Konyaaltı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara serviks ve meme kanseri taraması yaptırıyor. 2020 yılında 92 kadına yaptırılan taramaların ardından pandemi nedeniyle ara verilen çalışmalar yeniden başladı. 25 Kasım 2022 itibariyle yeniden hayata geçirilen sağlık taraması çalışmasında 30 ile 70 yaş arası 23 kadına daha serviks ve meme kanseri taraması yaptırıldı. Çeşitli mahallelerden kadınlara sağlık taraması yapılan çalışmalar çerçevesinde, öncelikle mahalle muhtarları ile iletişim kurularak sağlık taraması yaptırmak isteyen kadınlar belirleniyor. Muhtar tarafından belirlenen isim listesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından tek tek aranarak bilgi veriliyor ve kadınlar evlerinden servisle alınarak sağlık taraması işlemleri gerçekleştiriliyor. Sağlık taraması çalışmalarının çeşitli mahallelerde her Cuma günü yapılmaya devam edileceği bildirildi. Kırsal mahallelerdeki kadınlara yönelik başlattıkları çalışmanın pandemi sonrası yeniden başladığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu söyledi. Erken teşhisi halinde hastanın tedavi ile sağlığına kavuşmasının mümkün olduğunu aktaran Esen, hedeflerinin, kırsal mahallelerde tarama yaptırmak isteyen bütün kadınlara ulaşmak olduğunu aktardı.