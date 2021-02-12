Konyaaltı’nda hedef 3’te 3

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü maçından galip gelerek, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 14’üncü hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Antalya’da hazırlıklarının tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, Elazığ’a gitti. Anadolu Üniversitesi ve Muratpaşa Belediyesi maçlarından galip ayrılan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Elazığ maçından da galip ayrılarak seriyi 3’e çıkarmak istiyor. Elazığ’da son idmanını yapacak Mavi Kelebekler de moralle yerinde.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Elazığ deplasmanında mücadele edecek Kadın Hentbol Takımı’na başarı diledi. Başkan Esen, son iki maçtır iyi bir performans sergileyen sporculardan galibiyet beklediklerini belirterek, keyifli ve güzel bir maç olmasını istedi.

Galibiyetle dönmek istiyoruz

Konyaaltı Belediyesi Başantrenörü Birol Ünsal, takıma inandıklarını belirterek, “Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaptık. İki önemli galibiyet aldık. Elazığ maçında galip gelerek, aldığımız galibiyetlerin daha anlamlı olmasını istiyoruz. Takımımız güzel bir birliktelik ve atmosfer yakaladı. Elazığ maçında da bunu sürdürmek istiyoruz. Konyaaltı’na galibiyetle döneceğiz” dedi.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Konyaaltı Belediyespor maçı 13 Şubat Cumartesi günü Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 13.00’te başlayacak karşılaşmayı Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz ikilisi yönetecek.