Konyaaltı’nda ‘fore kazık’ oy birliğiyle kabul edildi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in iki gün önce meclis gündemine getireceklerini duyurduğu ‘fore kazık’ sistemi belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen geçtiğimiz günlerde Konyaaltı’nda fore kazık sistemini zorunlu hale getirmek için konuyu meclise taşıyacaklarını duyurdu. 2 Mart Perşembe günü düzenlenen meclis toplantısında konuyla ilgili madde oybirliği ile kabul edildi.

Madde hakkında bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın büyük bir bölümünün yumuşak zeminden oluştuğunu belirterek bu uygulamanın büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Yaşanan deprem felaketinden sonra mevcut yapılara da sıkı denetim sağlayacaklarını ifade eden Esen, sözlerine şöyle devam etti: “Konyaaltı bölgesi zemini sert olan bir bölge değil. Birkaç bölge dışında ilçenin büyük bir kısmı, zemin sıvılaşmasının olduğu bölgelerdir. Bunlarla ilgili de 2018 yılında çıkan yönetmelik kazık zorunluluğu getirmiyor. Radye temelle yapılabileceğini söylüyor. Biz burada sizlerle beraber inisiyatif alarak, yönetmeliğin koymadığı şartı meclis olarak biz koyacağız. Hedefimiz yumuşak zemine kazık zorunluluğu getirmek. Bu zeminleri orta-sıkı kum, çakıl veya çok katı kil tabakalardan oluşan zeminlerdir ve D gurubu olarak sınıflandırılıyor. Gevşek kum, çakıl yumuşak-katı kil tabakalar. Bunlar da E sınıfı zeminlerdir. D ve E sınıfı olan zeminlerde Konyaaltı’nda alacağımız bu kararla birlikte zorunlu hale gelecek.”

"Taviz yok"

Konyaaltı’nda bulunan mevcut yapıların durumu hakkında bilgi toplamak ve gerekli araştırmayı yapmak için bir ekip kuracaklarını dile getiren Başkan Esen, ekiplerin özellikle altı işletme olarak kullanılan binaların kolon ve duvar yönünde eksiklerin olup olmadığını kontrol edeceğini belirtti.

Bazı market ve restoranların daha geniş alan oluşturmak için binanın taşıyıcı kolonlarını veya projede bulunan duvarları kaldırdığıyla ilgili duyumlar almaya başladıklarını ifade eden Esen, proje dışında yapılan tüm uygulamalara yasa gereği müdahale edeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Esen, şöyle konuştu: “İmar ve zabıta birimlerimizden oluşan bir ekip kuracağız. Muhtemelen yarın itibariyle kurulacak. Bu ekipler Konyaaltı’ndaki tüm binaları inceleyecek. Aslında projede duvar olarak görülen yerlerde, duvar örülmeyip restoranları ve marketleri genişletmek amacıyla kaldırıldığını görüyoruz. Bunlar ruhsat aşamasındayken bu şekilde olmuyor. Fakat sonrasında kaldırılıyor. Bunlarla ilgili denetim yapılacak ve derhal eski hale getirilmesi için çalışma yapılacak. Hiçbir taviz olmaksızın, kolonu veya yumuşak zemin dediğimiz zemin katlardaki duvarları kaldırılmış yapılarla ilgili yasa ne gerektiriyorsa onu yapacağız”.