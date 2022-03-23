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Konyaaltı’nda Egemenlik Kupası
Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası kayıtları başladı. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu turnuvada son başvuru tarihi ise 29 Mart Salı günü olarak belirlendi.
ANTALYA 23.03.2022, 14:57
Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası kayıtları başladı. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu turnuvada son başvuru tarihi ise 29 Mart Salı günü olarak belirlendi.
Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası düzenliyor. 1-23 Nisan tarihleri arasında HayatPark’ta gerçekleştirilecek turnuva için kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu belirtildi. Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası’nın 1- 23 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Egemenlik Kupası Tenis Turnuvamız için başvurular başladı. HayatPark’ta gerçekleştireceğimiz turnuvamıza tüm sporseverleri davet ediyorum” dedi.