Konyaaltı’nda duygulandıran ‘Zafer’ kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılına özel bir gösteri düzenleyen Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, sahneye Mehmetçik kıyafetleri ile çıkması alanda bulunan vatandaşları hem coşturdu hem de duygulandırdı. Belediye Başkanı Semih Esen ise “Bayramlarımızı dün de kutladık, bugün de kutluyoruz, yarın da kutlayacağız ” dedi.

Antalya Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı kutlamalarını HayatPark’ta gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, çocuk oyun alanları, çeşitli gösteriler ve düzenlenen kortej ile devam etti. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla sahnelediği koreografi, alanda bulunan vatandaşların coşkusuyla karşılandı. Duygusal anlar da yaşayan vatandaşlar, halk oyunları ekibinin bayraklı gösterisi ile ayağa kalktı. Kutlamalarda vatandaşlara seslenen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her bayramın ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. Esen, “Bayramlarımızı dün de kutladık, bugün de kutluyoruz, yarın da kutlayacağız. Buna hiç kimse engel olamayacak” dedi. Çok duygusal bir ortamda olduklarını ifade eden Esen, “Bayrağımızı görünce ve vatanımız söz konusu olunca içimizdeki coşku, gönlümüzden de dilimizden de taşıyor” şeklinde konuştu.

“Yıl boyunca kutlamalar olacak”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını daha büyük bir coşku ile kutlayacaklarını ifade eden Esen, yıl boyunca çeşitli etkinlikler ile hem Cumhuriyeti hem Atatürk’ü hem de şehitleri anacaklarını dile getirdi. Alanda bulunan çocuk ve gençlere seslenen Esen, “Cumhuriyetimizin 100. yılını önümüzdeki sene inşallah hep beraber kutlayacağız. Ama bu kutlamayı bir günde yapmayacağız. Bütün sene boyunca değişik etkinlikler ile kutlayacağız. Ama ilk önce kendimize şunu göstereceğiz, çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; biz artık geçmişteki hataları yapmayacağız çocuklar, yapmayacağız gençler. Sizlere de daha iyi örnek olacağız ve Türkiye’yi hep birlikte çok daha müreffeh çok daha başarılı ve mutlu bir ülke haline getireceğiz” diye konuştu.

Etkinlikte ilerleyen saatlerde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Enes Demirci sahneye çıkarak, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.