Konyaaltı’nda duygulandıran Çanakkale mektubu

Konyaaltı Belediyesi’nde, Çanakkale Savaşı sırasında onbaşı Hasan’ın babasına yazdığı mektup merkezi anons sistemiyle okundu, personel ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü Türkiye’de farklı şekillerde kutlanıyor. Tarihin akışını değiştiren bu zaferde şehit ve gaziler de anılıyor. Konyaaltı Belediyesi’nde de vatan uğruna şehit ve gaziler unutulmadı. Merkezi anons sistemiyle Onbaşı Hüseyin’in babasına yazdığı mektup okundu. Personelin yanı sıra mektubu dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşandı. Öte yandan Konyaaltı Oda Orkestrası üyeleri de belediye fuaye alanında Çanakkale Zaferi’nin dillendirildiği türküler söyledi.

“Okunan mektup”

Gün boyunca birkaç kez okunan mektup ise şu şekildeydi: “Baba, Hasan şehit oldu. Üç gün önceki muharebede yiğitçe çarpıştıktan sonra şehit oldu. Düşerken yanında idim. Hakkınızı helal etmenizi rica etti. Bir kurşunla şakağından, iki kurşunla göğsünden yaralanmış, gülle de sağ elini götürmüştü. Kendi elimle gömdüm kardeşimi. Toprağa girerken çehresi gülümsüyordu. Onu, senin hediyen olan yatağanla (hançer) beraber defnettim. Kınını da taş yerine başucuna diktim. Ah babacığım, düşmana ne şiddetle saldırdık, bir görseydin. Düşman karabulut gibi geliyordu. Biz iki bölükten ibarettik. Yıldırım gibi bir hücum gösterdik. En önde, çarıkları çözülmüş, fesi düşmüş, baş açık ve yalınayak Hasan koşuyordu. Kuş gibi, rüzgar gibi, alev gibi koşuyordu. Elinizden öperim, duanıza muhtacım. Beni soranlara selam ediyorum.”

“Başkan Esen’den mesaj”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk tarihinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu kaydetti. Savaşın kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihinin en büyük destanlarından biri olduğunu kaydeden Esen, “Tarihin akışını değiştiren destanın adıdır Çanakkale! 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.