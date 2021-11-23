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Konyaaltı’nda 26 ülkeden 2 bin 675 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki devlet okullarında 26 ülkeden 2 bin 675 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Bazı okullarda öğrencilerin yüzde 50’sini yabancı öğrenciler oluşturuyor.

ANTALYA 23.11.2021, 16:01
Konyaaltı’nda 26 ülkeden 2 bin 675 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki devlet okullarında 26 ülkeden 2 bin 675 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Bazı okullarda öğrencilerin yüzde 50’sini yabancı öğrenciler oluşturuyor.

Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin (KONESKOOP) geleneksel olarak sürdürdüğü esnaf buluşmasının bu haftaki konukları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimciler oldu. KONESKOOP hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Özel Öğretim Biriminden sorumlu Şube Müdürü Adem Özcan, Konyaaltı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yerli, emekli öğretmen, şair ve yazar Abdulbaki Akkan katıldı.

“Bazı okulların yüzde 50’si yabancı uyruklu”

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Konyaaltı’ndaki okulların Birleşmiş Milletler gibi olduğunu söyledi. Özellikle İlçedeki ilk ve ortaokul ile liselerde 26 ülkeden 2 bin 675 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ünal, “Yabancı öğrencilerin oranı yüzde 7’ye yükseldi. Özellikle Hurma bölgesindeki bazı okullarda öğrencilerin yüzde 50’sini yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. Ayrıca bir de Rus okulu bulunuyor ancak oraya sadece Rus vatandaşı öğrenciler gidebiliyor. Çifte vatandaşlığı bulunan öğrenciler devlet ve özel okullarında eğitim görüyor” dedi.

“Yeni Zellandalı bile öğrenci var”

Farklı milletlerden öğrencileri kültürel zenginlik olarak gördüklerini kaydeden Müdür Ünal, “İlçemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğu Rus. Rusların dışında Türki cumhuriyetlerden, Ukraynalı, Moldovalı, İranlı, hatta Yeni Zellandalı bile öğrenci var. Farklı milliyetlerden öğrencilerin adaptasyon sorunu yaşamadan, başarılı ve uyumlu bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri için her türlü çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

“Kolpak, ilkokul öğretmeniyle buluştu”

Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen toplantının konuklarından birisi de KONESKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Durali Kolpak’ın ilkokul öğretmeni Mehmet Gencay oldu. Yarbaşçandır Mahallesinde 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan 82 yaşındaki Gencay ile Başkan Kolpak arasında duygusal anlar yaşandı. Öğretmeninin elini öperek Öğretmenler Günü’nü kutlayan Kolpak, öğrencilik yıllarıyla ilgili anılarını paylaştı Gencay’ın Başkan Kolpak ile birlikte eğitim verdiği birçok öğrencinin okul numaralarını hatırlıyor olması şaşkınlığa sebep oldu. KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak, toplantının sonunda konuklarına çiçek ve kalem takdim etti.

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