Konyaaltı’na ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ ödülü

Konyaaltı Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) kriterleriyle belirlenen ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ ödülüne layık görüldü. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ödülün yapacakları hizmetler noktasında kendilerini daha da motive ettiğini söyledi.

İNGEV, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında hazırladığı ‘İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2020’ (İGE-İ) raporunun sonuçlarını açıkladı. 9 alt endeks, 81 gösterge, 128 değişken ve ‘gizli vatandaş’ çalışması ile belediyelere yapılan 3 binin üzerinde başvurunun sonuçları neticesinde Konyaaltı Belediyesi’nin insanı merkeze alan hizmet ve yatırım projeleri, değerlendirmeler sonucunda ödüllendirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, internet üzerinden online düzenlenen ödül törenine katıldı. Esen, rapor sonucunda ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme’ performansı gösteren belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“İnsan odaklı düşünüyoruz”

Sosyal platform üzerinden canlı yapılan ödül töreninde konuşan Başkan Esen, İNGEV’in interaktif çalışmalarıyla belediyelere yön verdiğini söyledi. İnsan hayatının zenginleşmesinin ekonomik zenginleşmeden ibaret olmadığını belirten Başkan Esen, yöneticilerin doğru çalışmalar yapabilmesi adına İNGEV’in çalışmalarının yol gösterici niteliğinde olduğunu aktardı. Başkan Esen, “İNGEV, ekonomik büyümenin eşit oranda bütün herkesin yaşam kalitesini zenginleştirme adına imkan sağlamadığını, insan hayatının zenginleşmesinin ekonomik zenginleşmeyle olmadığını, ekonomik zenginleşmenin sadece bunun unsurlarından biri olduğunu bu ödüller ile yöneticilere hatırlattı. Aldığımız ödüle layık olmak adına bugüne kadar her ne yaptıysak bundan sonra daha dikkatli bir şekilde yaparak, yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Ödül bize motivasyon sağladı, yol gösterici oldu” dedi.