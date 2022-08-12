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Konyaaltı ve Kumluca bağlantı yolu asfaltlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır ile Kumluca ilçesi Söğütcuması arasındaki grup yolunu asfaltlıyor.

ANTALYA 12.08.2022, 12:47
Konyaaltı ve Kumluca bağlantı yolu asfaltlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır ile Kumluca ilçesi Söğütcuması arasındaki grup yolunu asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır ile Kumluca ilçesi Söğütcuması arasındaki grup yolunda asfaltlama çalışması yapıyor. Zamanla deforme olan grup yolunu iş makineleriyle söken ekipler, yağmur suyunun yolu bozmaması için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampolleri temizledi. Asfalt hazırlığı biten grup yolunda Kırsal Hizmetlere bağlı asfalt ekipleri sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler hummalı bir çalışma yürüterek yolu güvenli ve konforlu hale getiriyorlar.

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