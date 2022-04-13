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Konyaaltı-Varsak Hafif Raylı Sistem Etüt Projesi ihaleye çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı’ndan Varsak’a bağlanacak 4’üncü Etap Raylı Sistem Etüt Proje ihalesinin 15 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

ANTALYA 13.04.2022, 13:18
Konyaaltı-Varsak Hafif Raylı Sistem Etüt Projesi ihaleye çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı’ndan Varsak’a bağlanacak 4’üncü Etap Raylı Sistem Etüt Proje ihalesinin 15 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, 3 yılda hayata geçen projelerini paylaşıp, işadamlarını dinledi. Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıllık projelerini anlatan tanıtım filmini izlendi. Daha sonra ise Başkan Muhittin Böcek, projelerini anlatarak, ANSİAD üyelerinin sorularını cevapladı.

“Ortak akıl ile yönetiyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerden iki gün önce ANSİAD üyeleriyle bir araya geldiğini hatırlatarak, “Geçen 3 yıllık süreçte bana oy veren, vermeyen herkesin emrinde olacağımı söylemiştim. Seçim döneminde ne söylediysek, tek tek hayata geçiriyoruz. Ortak akıl ile birlikte Antalya’yı ben sen yok demeden, birlikte yönetiyoruz. Son iki yılda tüm dünya bir pandemi süreci yaşıyor. Herkes zor günler geçirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını yaşadık. Ciğerlerimiz yandı, can kayıplarımız oldu. Bu süreci de Türk halkının destekleriyle aşmaya çalıştık” dedi.

“Su da KDV’yi yüzde 1’e düşürdük”

Antalya’nın tarım, ticaret ve turizmin başkenti olduğunu aktaran Başkan Muhittin Böcek, “Son aylarda iş dünyamıza ve halkımıza yansıyan çok ciddi girdi maliyetleri var. Tüm vatandaşlarımız bu süreçten etkilendi. Özellikle enerji maliyetleri çok arttı. 2021 yılının Ocak ayında Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ne (ASAT) gelen aylık fatura 22 milyon TL iken, Ocak 2022 de gelen elektrik faturası 61 milyon TL’ye yükseldi. Bazı kalemlerde KDV oranları düşürüldü. Bizler de hemen su satışlarımızda KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdük. Mazot fiyatlarının hangi noktaya geldiğini hepimiz biliyoruz. Ulaşım sektöründe hem taşınanın hem taşıyanın memnun olmasını istiyoruz. Özel yatlara sağlanan ÖTV ve KDV indirimi ulaşım ve tarım sektörüne de uygulanmalı” diye konuştu.

“Konyaaltı-Varsak raylı sistem projesi”

Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’ya hizmet adına gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Muhittin Böcek, “EXPO döneminde yapılan Hafif Raylı Sistemini Ulaştırma Bakanlığı yapıyor diye boy boy resimlerini koydular. Seçimler geçti, iki ay sonra 379 milyon TL’lik fatura Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kesildi. Biz bir taraftan borçları öderken bir taraftan da yatırımlarımıza devam ettik. Şimdi Antalya’ya 4’üncü Etap Raylı Sistem Projesini kazandırmak adına tüm çalışmalarımızı yaptık. Sarısu, Konyaaltı, Yüzüncü Yıl istikametinden Kepez Belediyesi’nin önünden geçecek 4’üncü etabın proje etüt ihalesini 15 Nisan Cuma günü gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştuç

“142 proje hayata geçireceğiz”

“Söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Böcek, “Antalyaspor kavşağının yer altına alınması, Boğaçayı 2’inci Etap Projesi gibi önemli projeleri yapacağız. 77 proje ile sizlerin karşısına çıktık. Kalan iki yıllık süreçte 142 proje tamamlayacağız. Bizim çılgın projemiz yok, halkın yararına projelerimiz var. Kooperatiflerimizin sayısını arttırarak, önemli bir destek veriyoruz. 51 kooperatifimizin yüzde 70 oranında elektrik desteğini Antalya Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Halk Et projemiz halkımızın büyük bir ilgisini gördü. Şimdi ANET’e ait mezbahamızla ilgili de bir çalışma yapacağız. Kırcami’nin 40 yıllık imar planı sorununu çözdük” dedi.

“ANTSU Projesi hayata geçecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde opera ve bale binası yönünden bir eksiği olduğunu kaydetti. Başkan Böcek, ilk kez ANSİD üyeleri ile paylaştığını belirterek, Antalya’ya bin 490 kişilik bir opera binası kazandırmak adına çalışma yaptıklarını açıkladı. Muhittin Böcek, Antalyalıların ucuz su tüketebilmesi amacıyla ANTSU projesini de hayata geçireceklerini, Finike’de hayata geçecek bu proje için Antalyaspor ile şirket kurduklarını kısa zamanda çalışmaya başlayacaklarını aktardı.

“Ulaşım master planını tamamladık”

Antalya’nın geleceğine yön verecek projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, “72 kurumun katılımıyla Ulaşım Master Planı’nı tamamladık. Ulaşım Master Planı doğrultusunda yeni çalışmalar yapıyoruz. Kavşaklarımızı akıllı kavşak haline getiriyoruz. 52 kavşakta düzenleme yaptık. İklim değişikliği konusunda çalışma yaparak, Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nü kuran ilk belediyeyiz. Antalya’nın sera gazı envanterini çıkardık. İklim dostu kuruluş belgemizi almaya hak kazandık. Antalya’nın 2050’li yıllarını düşünerek vizyonel çalışmalar yapıyoruz. Su krizini öngörerek, Entegre Kentsel Su Yönetimi Planını belirledik. Çevre konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. 3 yılda 9 tane çevre ödülü alan nadir belediyelerden biriyiz” diye konuştu.

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