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Konyaaltı Sahil Yolu’na bakım

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KONYAALTI SAHİL YOLU’NDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATTI. KIRILAN ZEMİN TAŞLARI YENİLENİYOR, KURUYAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİ DİKİLİYOR.

ANTALYA 25.09.2020, 12:04
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Konyaaltı Sahil Yolu’na bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Yolu’nda bakım onarım çalışması başlattı. Kırılan zemin taşları yenileniyor, kuruyan ağaçların yerine yenileri dikiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda büyük yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahil Yolu’nda oluşan deformasyonla ilgili çalışma başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sahil yolu boyunca etap etap gerçekleştirilecek çalışmalarda araç yolunda çökme yaşanan bölgeler ve deforme olan doğal taşların onarımı yapılıyor.

Yeni fidanlar dikiliyor

Olbia Kavşağı ile Minicity Kavşağı arasında kalan bölümden başlayan çalışmalarda kırılan doğal taşları onararak yol kotuna getiriyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da sahil boyunca kurumuş ağaçların sökümünü gerçekleştirerek yenilerinin dikimini yapıyor. Sahil boyunca deniz tuzu ve başka nedenlerle kurumuş 145 ağaç tespit edildi. 70 yeni fidanın dikimi gerçekleştirildi. Yoğun bir tempo ile devam eden fidan dikimi hafta sonuna kadar tamamlanacak.

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