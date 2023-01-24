Konyaaltı plajlarına tam not

Avrupa Hentbol Federasyonu Plaj Hentbolu denetmenleri, Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri’nin yapılacağı Konyaaltı Sahili’nde incelemelerde bulundu.

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından biri olan Plaj Hentbolu Finalleri’ne ev sahipliği yapacak. 8-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonun yapılacağı Konyaaltı Sahili’nde Avrupa Hentbol Federasyonu Plaj Hentbolu denetmenleri incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Avrupa Hentbol Federasyonu yetkilileri Tobia Pisani, Alexandra Horvath ve Oscar Miras’a Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan Burak Tezcan ve Ayber Dilmen eşlik ederken, Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Erkan Kemerden de Konyaaltı Belediyesi’ni temsilen inceleme heyetinin yanında yer aldı. Turnuvanın gerçekleştirileceği Konyaaltı Sahili, incelemeyi gerçekleştiren heyetten tam not aldı.

“Spor turizmine katkısı büyük”

Böylesine büyük bir turnuvayı Konyaaltı’nda gerçekleştirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Kentimizin tanıtımına ve spor turizmine katkı yapacak bu organizasyonun Antalya’ya ve Konyaaltı’na hayırlı olmasını diliyorum. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne bu büyük organizasyon çok yakışacak’’ dedi. THF’nin plaj hentbolunda büyük bir hamle yaptığını belirten Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ayberk Dilmen, Avrupa Plaj Hentbolu finallerini Konyaaltı Belediyesi’nin destekleriyle burada yapacaklarını belirtti.

“Hentbolda Konyaaltı bir marka”

Avrupa Hentbol Federasyonu’ndan gelen heyetle birlikte Konyaaltı Sahili’nin kum kalitesini teyit ettiklerini ifade eden Dilmen, plaj ve konaklama ikanlarının onaylanmasından hemen sonra organizasyon için kolları sıvayacaklarını aktardı. Konyaaltı Belediyesi’nin hentbolda bir marka haline geldiğini belirten Dilmen, ‘’Dolayısıyla istekliliği de bunun üzerine koyduğunuz zaman, sporla Konyaaltı halkını da bir araya getirdiğiniz zaman iş kendiliğinden çözülmüş oluyor. Bizim de, özellikle bu kadar kuvvetli bir yerel bir partnere ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla bir araya geldiğimiz zaman çok güzel bir organizasyon yapacağımızdan eminim” dedi.