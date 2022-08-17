Konyaaltı okullarında hummalı çalışma

Konyaaltı Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların eksiklerini gidermeye devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçelerdeki okullarda hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye bağlı fen işleri ekipleri, Bahtılı Hasan Fatma Çavlı Ortaokulu’nda kış mevsimi öncesinde yağmur suyu giderleri ve rögarlarda yenileme çalışması yaptı. Konyaaltı Belediyesi geçtiğimiz haftalarda iki okulun daha boya ve çevre düzenlemesini tamamlamıştı.

Bahtılı Hasan Fatma Çavlı Ortaokulu’nda ise yağmur her yağdığında okulun bahçesinde su birikmesi nedeni ile öğrenciler zor durumda kalıyordu. Konuyu yerinde inceledikten sonra gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, okulların fiziki koşullarında iyileştirme yaparak daha kullanışlı hale getirdiklerini ifade etti.

Okullardan gelen talepleri kayıtsız bırakmadıklarını söyleyen Esen, “Öğrencilerimizin daha kaliteli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini istiyoruz. İlçemizdeki okullardan gelen taleplere anında karşılık veriyoruz. Ekiplerimiz bugün de Bahtılı Hasan Fatma Çavlı Ortaokulu’nda yağmur suyu için altyapı çalışmasını bitirdi. Yağmur yağdığında okulumuzun bahçesi sular altında kalıyordu. Ama şimdi öğrencilerimiz okul bahçesini istediği gibi kullanabilecek. Gerek kırsal gerekse de kent merkezindeki okullarda gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.